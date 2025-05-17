Миланский «Интер» сделал предложение о контракте Джонатану Дэвиду

сделал предложение о контракте нападающему, который этим летом покидает

Итальянский клуб предложил 25-летнему канадцу зарплату около 5 миллионов евро в год после уплаты налогов. Сам футболист рассчитывает на оклад 8–10 миллионов евро в год, плюс значительный подписной бонус и агентские комиссии.

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«Интер» не готов удовлетворить столь высокие финансовые требования и дал понять, что его предложение остаётся в силе, если Дэвид не договорится с другими претендентами.

На Джонатана Дэвида претендуют и другие топ-клубы Европы: «Наполи», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «Реал».