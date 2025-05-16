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    Мостовой не понимает, что происходит с Угальде

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    Знаменитый российский футболист Александр Мостовой высказался по поводу нынешней формы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Не понимаю, что с ним происходит. Мы же со стороны видим это, поэтому трудно говорить. В данном случае нужно быть там, внутри. Если до зимней паузы он забил 16 мячей, чуть ли его не продали в "ПСЖ", сейчас он гол забить не может. Думаешь, тот ли это человек, елки-палки. Слухи очень влияют, особенно если срывается что-то. Помню, многие футболисты в мое время шли на ультиматум. У меня один раз тоже такое было», — цитирует Мостового «СЭ».

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    В текущем сезоне костариканец провел за команду во всех турнирах 35 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 5 ассистов. При этом во второй части сезона Угальде всего два раза поразил ворота соперников.

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