Ла Лига. «Барселона» — чемпион Испании

За два тура до окончания сезона досрочное чемпионство завоевала «Барселона», определились 4 участника Лиги чемпионов. За последнюю путёвку в ЛЧ бьются «Вильярреал» и «Бетис».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 36 тура в таблице испанской Примеры два изменения. 9 место в Ла Лиге вернула «Осасуна», которая обошла в чемпионате «Мальорку» и «Валенсию».

Календарь и таблица испанской Примеры

На две ступеньки вверх поднялись «Жирона» и «Севилья», которые теперь занимают 13 и 14 места. На две позиции опустились «Хетафе» и «Эспаьол», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.

Чемпионство «Барсы» и места в Лиге чемпионов

Титул чемпиона Испании завоевала «Барселона», набрав 85 очков. В рамках минувшего тура каталонский клуб на выезде обыграл «Эспаньол» (2:0).

За «сине-гранатовых» голами отметились Ламин Ямаль на 53-й минуте и Фермин Лопес, который отправил мяч в сетку ворот соперника на 95-й минуте матча.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Вице-чемпионом стал «Реал», королевский клуб ниже второй строчки уже не опустится. «Сливочные» в родных стенах переиграли «Мальорку» (2:1). В составе мадридского клуба голы забили Килиан Мбаппе и Якобо Рамон. Таким образом галактикос набрали 78 пунктов.

Место в Лиге чемпионов «Атлетико» Мадрид, который занимает 3 место в Примере с активом 70 пунктов. «Матрасники» в 36 туре потерпели фиаско в матче против «Осасуны» (0:2), несмотря на это команда уже в ЛЧ.

В главном еврокубке УЕФА также выступит «Атлетик», коллектив из Бильбао выиграл у «Хетафе» (2:0) и набрал 67 баллов.

За последнюю путёвку продолжают сражаться «Вильярреал» и «Бетис», сперников разделяют 5 пунктов.

«Леганес» — «Вильярреал» globallookpress.com

На 5 лигочемпионском месте пока идет «Вильярреал», набравший 64 очка. «Желтая субмарина» в 36 туре испанского чемпионата разгромила «Леганес» (3:0).

Лига Европы и Лига конференций

«Бетис» занимает 6 место с 59 набранными баллами, а это уже Лига Европы. В последней игре первенства команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

В Лигу Европы метит «Сельта», которая с минимальным счетом выиграла у клуба «Реал Сосьедад» (1:0), аккумулировала 52 пункта и сохранила 7 строчку в Примере.

Замыкает еврокубковую зону «Райо Вальекано», расположившись на 8 месте с 48 очками. Эта позиция даёт право выступить в Лиге конференций сезона 2025/2026.

Зона вылета

По окончании сезона элиту испанского футбола покинет «Вальядолид» который занял 20 место в турнирной таблице. Команда проиграла «Жироне» (0:1) и осталась с 16 очками.

За выживание продолжает бороться «Леганес» (18 место и 34 очка), который проиграл «Вильярреалу» (0:3).

От спасительного 17-го места, которое занимает «Алавес», футболисты «Леганеса» отстают на 4 очка.

Из Примеры в Сегунду может вылетить «Лас-Пальмас» (19 место и 32 пункта). В 36 туре клуб уступил «Севильи» (0:1).

Тур № 37

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут в воскресенье, 18 мая.

Чемпион «Барселона» сыграет домашний матч против «Вильярреала», а вице-чемпио «Реал» отправится в гости к «Севилье».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Претендент на путевку в Лигу чемпионов «Бетис» на выезде сыграет против «Атлетико» из Мадрида.