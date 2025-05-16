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    Ла Лига. «Барселона» — чемпион Испании

    Итоги 36-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Эспаньол» — «Барселона»
    За два тура до окончания сезона досрочное чемпионство завоевала «Барселона», определились 4 участника Лиги чемпионов. За последнюю путёвку в ЛЧ бьются «Вильярреал» и «Бетис».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 36 тура в таблице испанской Примеры два изменения. 9 место в Ла Лиге вернула «Осасуна», которая обошла в чемпионате «Мальорку» и «Валенсию».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На две ступеньки вверх поднялись «Жирона» и «Севилья», которые теперь занимают 13 и 14 места. На две позиции опустились «Хетафе» и «Эспаьол», которые расположились на 15 и 16 строчках соответственно.

    Чемпионство «Барсы» и места в Лиге чемпионов

    Титул чемпиона Испании завоевала «Барселона», набрав 85 очков. В рамках минувшего тура каталонский клуб на выезде обыграл «Эспаньол» (2:0).

    За «сине-гранатовых» голами отметились Ламин Ямаль на 53-й минуте и Фермин Лопес, который отправил мяч в сетку ворот соперника на 95-й минуте матча.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Вице-чемпионом стал «Реал», королевский клуб ниже второй строчки уже не опустится. «Сливочные» в родных стенах переиграли «Мальорку» (2:1). В составе мадридского клуба голы забили Килиан Мбаппе и Якобо Рамон. Таким образом галактикос набрали 78 пунктов.

    Место в Лиге чемпионов «Атлетико» Мадрид, который занимает 3 место в Примере с активом 70 пунктов. «Матрасники» в 36 туре потерпели фиаско в матче против «Осасуны» (0:2), несмотря на это команда уже в ЛЧ.

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    За последнюю путёвку продолжают сражаться «Вильярреал» и «Бетис», сперников разделяют 5 пунктов.

    «Леганес» — «Вильярреал»
    globallookpress.com

    На 5 лигочемпионском месте пока идет «Вильярреал», набравший 64 очка. «Желтая субмарина» в 36 туре испанского чемпионата разгромила «Леганес» (3:0).

    Лига Европы и Лига конференций

    «Бетис» занимает 6 место с 59 набранными баллами, а это уже Лига Европы. В последней игре первенства команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

    В Лигу Европы метит «Сельта», которая с минимальным счетом выиграла у клуба «Реал Сосьедад» (1:0), аккумулировала 52 пункта и сохранила 7 строчку в Примере.

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    Зона вылета

    По окончании сезона элиту испанского футбола покинет «Вальядолид» который занял 20 место в турнирной таблице. Команда проиграла «Жироне» (0:1) и осталась с 16 очками.

    За выживание продолжает бороться «Леганес» (18 место и 34 очка), который проиграл «Вильярреалу» (0:3).

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    Из Примеры в Сегунду может вылетить «Лас-Пальмас» (19 место и 32 пункта). В 36 туре клуб уступил «Севильи» (0:1).

    Тур № 37

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут в воскресенье, 18 мая.

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    Чемпион «Барселона» сыграет домашний матч против «Вильярреала», а вице-чемпио «Реал» отправится в гости к «Севилье».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Претендент на путевку в Лигу чемпионов «Бетис» на выезде сыграет против «Атлетико» из Мадрида.

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