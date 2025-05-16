Капитан «Осера» может перебраться в «Локомотив»

Московскийв летнее трансферное окно хочет укрепить центр обороныиз «Осера».

Контракт 31-летнего капитана бургундцев истекает по окончании сезона и пока стороны не могут договориться о новом соглашении.

Агент защитника Леонардо Корначини уже подтвердил интерес со стороны железнодорожников и о том, что московский клуб делал запрос по поводу его клиента. Интересно, что ранее об интересе к Жубалу сообщалось со стороны «Краснодара».

В этом сезоне бразилец сыграл за «Осер» 30 матчей, забил 6 мячей. За французский клуб он выступает с сентября 2020 года, а его рыночная цена сейчас равна 2 млн евро.