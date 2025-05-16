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    Капитан «Осера» может перебраться в «Локомотив»

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    Московский «Локомотив» в летнее трансферное окно хочет укрепить центр обороны Жубалом из «Осера».

    Жубал
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    Жубал

    Контракт 31-летнего капитана бургундцев истекает по окончании сезона и пока стороны не могут договориться о новом соглашении.

    Агент защитника Леонардо Корначини уже подтвердил интерес со стороны железнодорожников и о том, что московский клуб делал запрос по поводу его клиента. Интересно, что ранее об интересе к Жубалу сообщалось со стороны «Краснодара».

  • Источник: «Краснодар» договорился о переходе Жубала
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    • В этом сезоне бразилец сыграл за «Осер» 30 матчей, забил 6 мячей. За французский клуб он выступает с сентября 2020 года, а его рыночная цена сейчас равна 2 млн евро.

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