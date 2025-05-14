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    «Реал» — «Мальорка». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 36-го тура Ла Лиги «Реал» — «Мальорка»

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    Винисиус Жуниор
    «Реал» продолжает борьбу за чемпионство с «Барселоной», но мадридцам стоит уповать не только на потерю очков от каталонцев, но самим следует одержать три победы в оставшихся встречах. За ходом встречи в столице Испании можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    22:05 По сравнению с минувшим «Эль Класико» против «Барселоны», мадридцы сделали три изменения — вместо дисквалифицированного Орельена Тчуамени с первых минут выйдет 20-летний Хакобо Рамон в линию обороны. Также на поле выйдут Эндрик и Лука Модрич, а Винисиус Жуниор и Лукас Васкес пропустят матч из-за травм.

    Стартовые составы

    «Реал»: Куртуа, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Рамон, Вальверде, Дани Себальос, Модрич, Беллингем, Арда Гюлер, Эндрик, Мбаппе

    «Мальорка»: Лео Роман, Вальнет, Раильо, Копете, Морей, Тони Лато, Саму Кошта, Дардер, Санчес, Мурики, Ларин

    «Реал»

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    Мадридцы в прошлом туре потерпели поражение в «Эль Классико» от «Барселоны» со счетом 3:4, ведя по ходу встречи 2:0. До поражения в столице Каталонии, «сливочные» одержали четыре победы подряд в Ла Лиге.

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    • На данный момент «королевский клуб» занимает 2-е место в Ла Лиге с 75 очками после 35-ти встреч. На счету «Реала» 23 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей — 72 забитых против 37 пропущенных.

    «Мальорка»

    Островитяне в последних пяти встречах одержали 2 победы, один раз вничью и дважды проиграли. В предыдущем туре команда Ягобы Аррасате прервала трехматчевую безвыигрышную серию, одержав победу над «Вальдолидом» со счетом 2:1.

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    • В текущем сезоне «Мальорка» борется за место в еврокубках, занимая на данный момент 9-е место в турнирной таблице с 47 очками после 35 туров. На счету островитян 13 побед, 8 ничьих и 14 поражений при отрицательной разнице мячей — 33:40.

    Личные встречи

    Команды в текущем сезоне встречались дважды — в первом круге Ла Лиги команды разошлись миром — 1:1, а в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» оказался сильнее со счетом 3:0. В последних десяти встречах «Реал» побеждал 7 раз, «Мальорка» оказывалась сильнее дважды и еще одна встреча завершилась вничью.

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