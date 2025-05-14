Ларин: Считаю, Галактионов должен продолжить работу в «Локомотиве»

Бывший директор «Чертаново» и один из лучших специалистов страны по молодежному футболуне понимает, почему вообще ведутся разговоры об отставкеиз «Локомотива».

«Локомотив» занимает должное ему место. Почему он должен быть выше других команд? Михаил Михаилович нормально работает, команда на своем месте. Слишком многого добились в первой части сезона, поэтому сейчас ощущение, что идет регресс. Но я ничего страшного не вижу. Я вообще не понимаю претензий к Галактионову. Абсолютно не понимаю. Я считаю, что человек должен продолжить работать«, — сказал Ларин "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

За два тура до конца чемпионата России железнодорожники идут на шестой строчке с 49 очками. 40-летний Галактионов работает с "Локомотивом" с декабря 2022 года.