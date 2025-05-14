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    Ларин: Считаю, Галактионов должен продолжить работу в «Локомотиве»

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    Бывший директор «Чертаново» и один из лучших специалистов страны по молодежному футболу Игорь Ларин не понимает, почему вообще ведутся разговоры об отставке Михаила Галактионова из «Локомотива».

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Локомотив» занимает должное ему место. Почему он должен быть выше других команд? Михаил Михаилович нормально работает, команда на своем месте. Слишком многого добились в первой части сезона, поэтому сейчас ощущение, что идет регресс. Но я ничего страшного не вижу. Я вообще не понимаю претензий к Галактионову. Абсолютно не понимаю. Я считаю, что человек должен продолжить работать«, — сказал Ларин "СЭ".

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    За два тура до конца чемпионата России железнодорожники идут на шестой строчке с 49 очками. 40-летний Галактионов работает с "Локомотивом" с декабря 2022 года.

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