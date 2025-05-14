Григорян: «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой

Российский тренерcделал прогноз на матч финала Пути регионов между московским

Встреча состоится 15 мая.

«Когда Альба использует схему 3–5–2 с двумя нападающими Комличенко и Голенковым, "Ростов" кажется мне невероятно эффективной и опасной командой. В этой формации он будет очень опасен для "Спартака", потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников.

Мне кажется, шансы если не в пользу "Ростова", то как минимум равны», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

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Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».