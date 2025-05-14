ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия возглавила группу BЧМ 2025. Германия — лидер группы, Венгрия выдала сенсацию, Кросби забил за Канаду
    Все новости спорта

    Григорян: «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Ростов
    Российский тренер Александр Григорян cделал прогноз на матч финала Пути регионов между московским «Спартаком» и «Ростовом».

    Александр Григорян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Григорян

    Встреча состоится 15 мая.

    «Когда Альба использует схему 3–5–2 с двумя нападающими Комличенко и Голенковым, "Ростов" кажется мне невероятно эффективной и опасной командой. В этой формации он будет очень опасен для "Спартака", потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников.

    Мне кажется, шансы если не в пользу "Ростова", то как минимум равны», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный футбол в Москве
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Милан» заберет себе Кубок Италии
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Казахстан преуспеет в матче с Данией
  • Казахстан — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Латвия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анисимова — Мартич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Алга — Узген
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры