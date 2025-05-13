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    Сон: Я поздравил Кейна, он был рад первому трофею

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметил, что поздравил бывшего одноклубника Гарри Кейна с его первым трофеем в карьере.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    31-летний Кейн до этого досрочно стал чемпионом Германии в составе «Баварии».

    «Я написал Гарри, и он перезвонил мне по видеосвязи. Я был очень рад видеть его счастливым. Он один из моих лучших друзей. Увидев, как мой бывший товарищ по команде добился такого успеха, я был рад за него так, как будто он член моей семьи.

    Надеюсь, что этой позитивной энергией он поддержит "Тоттенхэм", чтобы мы смогли добиться такого же хорошего результата, как и он», — сказал Сон The Guardian.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «Тоттенхэм» идет 17-м в таблице АПЛ.

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