Сон: Я поздравил Кейна, он был рад первому трофею

Нападающий «Тоттенхэма»отметил, что поздравил бывшего одноклубникас его первым трофеем в карьере.

31-летний Кейн до этого досрочно стал чемпионом Германии в составе «Баварии».

«Я написал Гарри, и он перезвонил мне по видеосвязи. Я был очень рад видеть его счастливым. Он один из моих лучших друзей. Увидев, как мой бывший товарищ по команде добился такого успеха, я был рад за него так, как будто он член моей семьи.

Надеюсь, что этой позитивной энергией он поддержит "Тоттенхэм", чтобы мы смогли добиться такого же хорошего результата, как и он», — сказал Сон The Guardian.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент «Тоттенхэм» идет 17-м в таблице АПЛ.