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    Анчелотти — об уходе из «Реала»: Разочарования нет

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свой уход из мадридского клуба.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Разочарования нет. Если мне скажут, что я выиграл 11 титулов за 4 года, я подпишусь под этим собственной кровью. Это было незабываемое время.

    Я ни о чем не жалею и хочу провести фантастические последние несколько дней в этом клубе. Я сделал все что мог, и титулы говорят сами за себя.

    Я никогда не чувствовал, что меня не хотят видеть во главе "Реала". Меня любят в этом клубе, и так будет всегда. Но я не могу тренировать "Реал" всю свою жизнь. По многим причинам этому приходит конец. Возможно, клубу нужен новый толчок. Тысяча благодарностей этому клубу. Я останусь болельщиком "Реала" до конца своих дней.

    Какой совет дам Хаби? Мне нечего ему советовать. У него уже есть все необходимое, чтобы быть отличным тренером», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что Анчелотти покинет свою нынешнюю должность по окончании текущего сезона испанской Примеры.

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