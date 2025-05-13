Анчелотти — об уходе из «Реала»: Разочарования нет

Главный тренерпрокомментировал свой уход из мадридского клуба.

«Разочарования нет. Если мне скажут, что я выиграл 11 титулов за 4 года, я подпишусь под этим собственной кровью. Это было незабываемое время.

Я ни о чем не жалею и хочу провести фантастические последние несколько дней в этом клубе. Я сделал все что мог, и титулы говорят сами за себя.

Я никогда не чувствовал, что меня не хотят видеть во главе "Реала". Меня любят в этом клубе, и так будет всегда. Но я не могу тренировать "Реал" всю свою жизнь. По многим причинам этому приходит конец. Возможно, клубу нужен новый толчок. Тысяча благодарностей этому клубу. Я останусь болельщиком "Реала" до конца своих дней.

Какой совет дам Хаби? Мне нечего ему советовать. У него уже есть все необходимое, чтобы быть отличным тренером», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что Анчелотти покинет свою нынешнюю должность по окончании текущего сезона испанской Примеры.