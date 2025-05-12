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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    «Венеция» — «Фиорентина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Венеция Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Матч 36-го тура Серии А «Венеция»«Фиорентина» состоится 12 мая в 19:30 мск на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

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    У «Венеции» осталось 3 матча, чтобы спастись от вылета. Команда находится на расстоянии двух очков от 17-й строчки. Однако и «Фиорентина» приехала не отбывать номер. После вылета из Лиги конференции получить путевку в еврокубки теперь можно только через Серию А.

    «Фиалки» будут стараться выиграть оставшиеся матчи. Посмотрим, удастся ли хозяевам выстоять. В первом круге им это удалось. Матч завершился нулевой ничьей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 3.05 на «Венецию», 3.10 на ничью, 2.50 на «Фиорентину».

    • Эксперты LiveSport считают, что гости вполне могут положить конец мечтам «горожан» о спасении. В этом прогнозе можно посмотреть ставки на игру.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Венеции» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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