У «Венеции» осталось 3 матча, чтобы спастись от вылета. Команда находится на расстоянии двух очков от 17-й строчки. Однако и «Фиорентина» приехала не отбывать номер. После вылета из Лиги конференции получить путевку в еврокубки теперь можно только через Серию А.
«Фиалки» будут стараться выиграть оставшиеся матчи. Посмотрим, удастся ли хозяевам выстоять. В первом круге им это удалось. Матч завершился нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.05 на «Венецию», 3.10 на ничью, 2.50 на «Фиорентину».
- Эксперты LiveSport считают, что гости вполне могут положить конец мечтам «горожан» о спасении. В этом прогнозе можно посмотреть ставки на игру.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Венеции» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run
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