11 мая в Турине состоится матч 36-го тура Серии А, в которомпримет. Начало игры в 19:00 мск.

«Интер» пробился в финал Лиги чемпионов, но после сложнейшего поединка с «Барселоной» «нерадзурри» нельзя расслабляться. В Серии А у них продолжается борьба за титул, в которой любая осечка может стоить усилий всего сезона.

«Интер» имеет 74 очка и отстает от «Наполи» на 3 пункта. Победа может сократить этот разрыв. Посмотрим, хватит ли уставшему «Интеру» сил пробить оборону «Торино», которая пропустила всего 40 голов в 35 матчах турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры пророчат «Интеру» победу. Ставки принимаются с коэффициентами 5.60 и 1.65 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что «Интер» не оплошает и добьется нужного результата. Они предложили две ставки на матч в этом прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что «Торино» устоит и удержит нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торино» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.