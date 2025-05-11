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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    «Торино» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    11 мая в Турине состоится матч 36-го тура Серии А, в котором «Торино» примет «Интер». Начало игры в 19:00 мск.

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    «Интер» пробился в финал Лиги чемпионов, но после сложнейшего поединка с «Барселоной» «нерадзурри» нельзя расслабляться. В Серии А у них продолжается борьба за титул, в которой любая осечка может стоить усилий всего сезона.

    «Интер» имеет 74 очка и отстает от «Наполи» на 3 пункта. Победа может сократить этот разрыв. Посмотрим, хватит ли уставшему «Интеру» сил пробить оборону «Торино», которая пропустила всего 40 голов в 35 матчах турнира.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры пророчат «Интеру» победу. Ставки принимаются с коэффициентами 5.60 и 1.65 соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Интер» не оплошает и добьется нужного результата. Они предложили две ставки на матч в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что «Торино» устоит и удержит нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Торино» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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