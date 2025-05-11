«Интер» пробился в финал Лиги чемпионов, но после сложнейшего поединка с «Барселоной» «нерадзурри» нельзя расслабляться. В Серии А у них продолжается борьба за титул, в которой любая осечка может стоить усилий всего сезона.
«Интер» имеет 74 очка и отстает от «Наполи» на 3 пункта. Победа может сократить этот разрыв. Посмотрим, хватит ли уставшему «Интеру» сил пробить оборону «Торино», которая пропустила всего 40 голов в 35 матчах турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры пророчат «Интеру» победу. Ставки принимаются с коэффициентами 5.60 и 1.65 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Интер» не оплошает и добьется нужного результата. Они предложили две ставки на матч в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что «Торино» устоит и удержит нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торино» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
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