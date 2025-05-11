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    «Интер» оперативно усмирит «быков»

    Торино — Интер: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Мая 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 19:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» привычно окопались в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Торино» уже спокойно доигрывает чемпионат. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 35 матчах.

    Торино — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торино» не смог переиграть «Венецию» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). При этом чуть ранее она сумела обыграть «Удинезе» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Алию Нжие, Самуэле Риччи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Торино» давно находится на логичном, с точки зрения мотивации, спаде. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Матчи с «Интером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Торино» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Быки» твердо намерены дать бой одному из лидеров.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер» на 3 очка отстает от заветной лидирующей позиции. При этом забила команда 73 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла сложнейшую викторию. Миланцы в овертайме переиграли «Барселону» (4:3).

    До того команда с трудом переиграла «Верону» (1:0). А вот первая встреча с каталонцами принесла боевой паритет (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.

    Состояние команды: Миланцы не блещут стабильностью результатов. Зато выход в финал Лиги чемпионов явно окрылил игроков.

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    При этом «Интер» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 33 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

    Миланцы в пяти последних очных поединках обыграли «Торино». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы Лаутаро Мартинесу увеличить свой бомбардирский багаж, ныне насчитывающий всего 12 мячей.

    Статистика для ставок

    • «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Змеи» победили в 2 своих последних поединках

    • «Торино» уступил «Интеру» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    «Торино» традиционно неудачно противостоит миланцам, атака которых явно способна поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торино — Интер?

    Матч Торино — Интер состоится 11 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торино — Интер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торино — Интер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торино — Интер?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торино — Интер?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Торино — Интер: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 11.05.202519:00. «Интер» оперативно усмирит «быков»
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