Торино — Интер: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» привычно окопались в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

При этом «Торино» уже спокойно доигрывает чемпионат. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 35 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торино» не смог переиграть «Венецию» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). При этом чуть ранее она сумела обыграть «Удинезе» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Алию Нжие, Самуэле Риччи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Торино» давно находится на логичном, с точки зрения мотивации, спаде. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Матчи с «Интером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Торино» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Быки» твердо намерены дать бой одному из лидеров.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 3 очка отстает от заветной лидирующей позиции. При этом забила команда 73 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла сложнейшую викторию. Миланцы в овертайме переиграли «Барселону» (4:3).

До того команда с трудом переиграла «Верону» (1:0). А вот первая встреча с каталонцами принесла боевой паритет (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.

Состояние команды: Миланцы не блещут стабильностью результатов. Зато выход в финал Лиги чемпионов явно окрылил игроков.

При этом «Интер» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 33 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

Миланцы в пяти последних очных поединках обыграли «Торино». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы Лаутаро Мартинесу увеличить свой бомбардирский багаж, ныне насчитывающий всего 12 мячей.

Статистика для ставок

«Интер» в среднем пропускает реже гола за матч

«Змеи» победили в 2 своих последних поединках

«Торино» уступил «Интеру» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

«Торино» традиционно неудачно противостоит миланцам, атака которых явно способна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40