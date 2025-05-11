Торино — Интер: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

Торино
Интер
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» привычно окопались в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.
При этом «Торино» уже спокойно доигрывает чемпионат. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 35 матчах.
Торино — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торино» не смог переиграть «Венецию» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). При этом чуть ранее она сумела обыграть «Удинезе» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Торино» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Алию Нжие, Самуэле Риччи — травмированы.
Состояние команды: «Торино» давно находится на логичном, с точки зрения мотивации, спаде. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Матчи с «Интером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Торино» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Быки» твердо намерены дать бой одному из лидеров.
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» на 3 очка отстает от заветной лидирующей позиции. При этом забила команда 73 мяча в 35 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла сложнейшую викторию. Миланцы в овертайме переиграли «Барселону» (4:3).
До того команда с трудом переиграла «Верону» (1:0). А вот первая встреча с каталонцами принесла боевой паритет (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Бенжамин Павар — травмирован.
Состояние команды: Миланцы не блещут стабильностью результатов. Зато выход в финал Лиги чемпионов явно окрылил игроков.
При этом «Интер» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 33 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.
Миланцы в пяти последних очных поединках обыграли «Торино». Да и в нынешней диспозиции команда явно не собирается терять драгоценные очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы Лаутаро Мартинесу увеличить свой бомбардирский багаж, ныне насчитывающий всего 12 мячей.
Статистика для ставок
- «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Змеи» победили в 2 своих последних поединках
- «Торино» уступил «Интеру» в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.
«Торино» традиционно неудачно противостоит миланцам, атака которых явно способна поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40