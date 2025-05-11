Мостовой: Шансы «Барселоны» и «Реала» равны

Бывший футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче

«Ясно, что команды идут на первом‑втором месте, есть небольшое отставание. Хочется посмотреть, в каком состоянии будут футболисты "Барселоны" после этого ужасного вылета из Лиги чемпионов (от "Интера"). Когда вроде бы при счете 2:3 должны были спокойно выходить, а они умудрились пропустить этот третий гол, а потом и четвертый. Я не знаю, смогут ли они после такого удара оправиться.

"Реал" ничем не рискует, "Реалу" нужно сокращать это отставание. Поэтому, конечно, приедут с желанием выиграть. Здесь загвоздка в том, как "Барселона" будет выглядеть. А так я считаю, что шансы равны», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Календарь и таблица испанской Примеры

Встреча «Барселона» — «Реал» состоится уже сегодня, 11 мая. Матч начнется в 17:15 мск.