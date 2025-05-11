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    Гвардиола: Это очень важное очко

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Саутгемптона» (0:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Было сложно. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались, к сожалению.

    "Саутгемптон" только сидел в защите, защищался и защищался, тянул время. Но мы принимаем это очко, все по-прежнему в наших руках.

    Я не ожидал, что соперник сядет настолько глубоко. Мы хорошо оборонялись, но вот последнего шага в атаке не хватало. Эрлинг Холанн не ожидал, что проведет на поле столько времени, но нам нужны были люди в штрафной.

    Это очень важное очко», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 20-й позиции (12).

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