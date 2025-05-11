Дмитрий Черышев: «Барселона» — раненый зверь после проигрыша «Интеру»

Российский тренервысказался о матче междуи мадридскимв Примере. Игра состоится 11 мая и начнется в 17:15 мск. Черышев не видит явного фаворита.

«Наверное, сейчас "Барселона" — раненый зверь после проигрыша "Интеру". Если честно, фаворитов в таких матчах не бывает. Обе команды будут играть на победу. Единственное, кто грамотнее сыграет в обороне. Это, наверное, сейчас будет более актуально.

Мы всегда говорим, что много голов будет, потом оказывается, что минимально. Но всё равно думаю, что обе команды забьют друг другу. В атаке все‑таки у обеих команд больше положительных моментов, чем в обороне. Поэтому думаю, что голы будут, но какой счет, не могу сказать. Наверное, где‑нибудь — 2:1, 2:2,1:2, 3:2. Вот так примерно», — сказал Черышев «Матч ТВ».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 79 очками лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (75) идет на втором месте.