Семшов: Мы доверяем клубы РПЛ Абаскалю, Слишковичу, а чем наши хуже?

Бывший футболист сборной Россиивыразил сожаление по поводу недоверия клубов РПЛ к отечественным тренерам.

«Мы даем шансы тренировать клубы РПЛ таким специалистам, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия и Артига, а чем наши хуже? У этих тренеров тоже нет опыта, но им доверяют», — приводит слова Семшова «СЭ».

Он также добавил, что в условиях отсутствия российских клубов в еврокубках особенно важно поддерживать своих специалистов и создавать для них конкурентную среду.

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Последним местом работы Игоря Семшова был клуб «Чайка», где он трудился с декабря 2022 по декабрь 2023 года. Сейчас экс-игрок и тренер находится без работы.