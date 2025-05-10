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    ЦСКА — КраснодарЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Семшов: Мы доверяем клубы РПЛ Абаскалю, Слишковичу, а чем наши хуже?

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов выразил сожаление по поводу недоверия клубов РПЛ к отечественным тренерам.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Мы даем шансы тренировать клубы РПЛ таким специалистам, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия и Артига, а чем наши хуже? У этих тренеров тоже нет опыта, но им доверяют», — приводит слова Семшова «СЭ».

    Он также добавил, что в условиях отсутствия российских клубов в еврокубках особенно важно поддерживать своих специалистов и создавать для них конкурентную среду.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последним местом работы Игоря Семшова был клуб «Чайка», где он трудился с декабря 2022 по декабрь 2023 года. Сейчас экс-игрок и тренер находится без работы.

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