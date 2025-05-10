«Осер» обыграл дома «Нант»

в домашнем матче 33-го тура Лиги 1 сыграл вничью с— 1:1.

Первый гол в матче забил форвард хозяев Гаэтан Перрен на 45-й минуте встречи. «Нант» отыгрался во втором тайме — отличился Луи Леруа на 62-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Нант 1:1 Голы: 1:0 Гаэтан Перрен (45'), 1:1 Луи Леру (62') Осер: Донован Леон, Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 79'), Синали Дьоманде, Жубал, Клеман Акпа, Гидеон Менса, Хан-Ноа Массенго, Элиша Овусу (Флориан Ай, 72'), Хамед Траоре Жуниор (Ассан Диуссе, 71'), Гаэтан Перрен (Адо Онаиву, 89'), Лассин Синайоко (Тио Бэр, 88') Нант: Дуглас, Антони Лопеш, Фабьен Сентонс (Луи Леру, 60'), Николя Паллуа (Кельвен Амьен-Аду, 83'), Натан Зезе, Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Франсис Коклен (Мостафа Мохамед, 60'), Моузес Саймон (Баэреба Гирасси, 90'), Маттис Аблин, Сорба Томас (Маркус Коко, 90') Предупреждения: Натан Зезе (56'), Лассин Синайоко (71'), Жубал (80'), Синали Дьоманде (88')

«Осер» занимает 10-е место в Лиге 1 с 42 очками, «Нант» не смог оторваться от зоны вылета — 15-е место и 33 очка за тур до финиша.