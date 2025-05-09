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    Романо: Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» после «Эль-классико»

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    Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского «Реала» после матча 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, официальное объявление о его уходе будет сделано сразу после завершения «Эль-класико» — все детали расторжения контракта уже согласованы между тренером и руководством клуба.

    Причиной ухода стали неудачи «Реала» в сезоне 2024/25: команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступила «Барселоне» в финалах Кубка и Суперкубка Испании, а в чемпионате после 34 туров занимает второе место, уступая лидеру четыре очка.

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    Главным кандидатом на замену Анчелотти в «Реале» является Хаби Алонсо. Испанский тренер официально объявил об уходе из леверкузенского «Байера» по окончании сезона, а мадридский клуб уже согласовал с ним трёхлетний контракт.

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