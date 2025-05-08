Источник: Ришарлисон может вернуться в «Эвертон» в летнее трансферное окно

Нападающийможет сменить клуб этим летом. По информации Sky Sports, 27-летний бразилец рассматривается в качестве потенциального усиления для

Интерес «ирисок» к игроку объясняется успешным прошлым Ришарлисона в составе команды: он выступал за «Эвертон» с 2018 по 2022 год, был одним из лидеров и несколько раз становился лучшим бомбардиром клуба.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 21 матч во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 37 очков после 33 матчей. «Эвертон» находится на 13-й строчке с 38 баллами.