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    Будё-Глимт — Тоттенхэм«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Рафинья — об «Эль-классико»: Мы готовы отдать все силы ради результата

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    Полузащитник «Барселоны» Рафинья поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского «Реала» в рамках 35-го тура Ла Лиги

    Рафинья
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    Рафинья

    «Класико воспринимаются как финалы, это совсем другие матчи. Это нечто особенное — город останавливается, за этим матчем следят во всем мире. Мы готовы отдать все силы, чтобы уйти с максимально положительным результатом», — приводит слова Рафиньи Marca.

    На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка за четыре тура до конца сезона.

    В случае победы «сливочные» сохранят шансы на чемпионство, а поражение практически гарантирует каталонцам титул.

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    Матч пройдет 11 мая на домашнем стадионе «Барселоны» .

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