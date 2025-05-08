Рафинья — об «Эль-классико»: Мы готовы отдать все силы ради результата

«Класико воспринимаются как финалы, это совсем другие матчи. Это нечто особенное — город останавливается, за этим матчем следят во всем мире. Мы готовы отдать все силы, чтобы уйти с максимально положительным результатом», — приводит слова Рафиньи Marca.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка за четыре тура до конца сезона.
В случае победы «сливочные» сохранят шансы на чемпионство, а поражение практически гарантирует каталонцам титул.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Матч пройдет 11 мая на домашнем стадионе «Барселоны» .