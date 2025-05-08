8 мая норвежскийи лондонскийвстретятся в ответном матче полуфинальной стадии Лиги Европы. Ранее команды сыграли в Лондоне, когда «шпоры» выиграли 3:1.

«Тоттенхэм» понимает, что победа в Лиге Европы — единственный шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон. При этом 3:1 — это не совсем комфортный результат, хозяева однозначно постараются насолить «шпорам».

В нынешнем сезоне лондонцы не очень стабильно выступали в выездных матчах еврокубка. В шести играх 3 победы, ничья и 2 поражения. «Буде» на своем поле одолел «Порту», «Олимпиакос», «Лацио». Команде Постекоглу однозначно нельзя расслабляться.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что явного фаворита в этой встрече нет. Котировки на победу в матчи равны 2.54. Шансы «Буде-Глимт» на проход в финал оцениваются коэффициентом 6.30.

Эксперты LiveSport предложили прогноз на результативность с коэффициентом 1.90. Есть еще один прогноз с коэффициентом 5.00. Он доступен здесь.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча полуфинала Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.