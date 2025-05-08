«Тоттенхэм» понимает, что победа в Лиге Европы — единственный шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон. При этом 3:1 — это не совсем комфортный результат, хозяева однозначно постараются насолить «шпорам».
В нынешнем сезоне лондонцы не очень стабильно выступали в выездных матчах еврокубка. В шести играх 3 победы, ничья и 2 поражения. «Буде» на своем поле одолел «Порту», «Олимпиакос», «Лацио». Команде Постекоглу однозначно нельзя расслабляться.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что явного фаворита в этой встрече нет. Котировки на победу в матчи равны 2.54. Шансы «Буде-Глимт» на проход в финал оцениваются коэффициентом 6.30.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз на результативность с коэффициентом 1.90. Есть еще один прогноз с коэффициентом 5.00. Он доступен здесь.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча полуфинала Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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