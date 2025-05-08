ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    А давайте поставим на минимализм?!

    Будё-Глимт — Тоттенхэм: дерзкая ставка за 5.00 на Лигу Европы

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Будё-Глимт Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Соланке
    8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: Норвежцы весьма преуспевают в Лиге Европы. Команда уже прыгнула выше головы, угодив в полуфинал второго по рангу турнира Старого Света.

    При этом «Будё-Глимт» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота всего 2 раза в 4 матчах.

    Будё-Глимт — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.852.43Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Норвежцы уступили «шпорам» (1:3).

    До того команда уверенно расправилась с «КФУМ Осло» (3:0). Да и «Юнкерен» был обыгран более чем уверенно (5:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Будё-Глимт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Норвежцы нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда традиционно надежно обороняется.

    Причем «Будё-Глимт» явно не собирается столь бесславно заканчивать свою еврокубковую сказку. Достойный бой лондонцам команда точно даст!

    И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Норвежцы постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» проводят крайне противоречивый сезон. Команда провалила чемпионат, зато близка к проходу в финал Лиги Европы.

    Причем «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на низкой 16 позиции. А вот забили игроки команды 63 мяча в 35 матчах АПЛ.

  • Трансферный дайджест. 29 апреля — 5 мая
  • Алаба покинет «Реал», в АПЛ перейдет талант из Нидерландов, будущее Хейлунна
  • 05/05/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. «Шпоры» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1).

    А вот до того команда уверенно переиграла «Будё-Глимт» (3:1). Зато чуть раньше она была буквально смята «Ливерпулем» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Сон Хын Мин — травмирован.

    Состояние команды: «Шпоры» на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда не раз и не два выдавала откровенно провальные матчи.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Тоттенхэм» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Команда в своем чемпионате пропустила аж 57 мячей.

    Одним из немногим светлых пятен в игре команды является Бреннан Джонсон. Форвард настрелял 11 мячей в чемпионате Англии и еще 4 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Шпоры» постараются повторно расправиться с норвежскими выскочками.

    Статистика для ставок

    • Норвежцы до последнего поражения победили дважды кряду

    • «Шпоры» не проигрывали в 2 последних матчах

    • «Будё-Глимт» в первом поединке уступил лондонцам (1:3)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Норвежцы не особенно преуспевают в плане реализации, тогда как «шпоры» постараются сыграть максимально надежно в обороне.

    «Шпоры» провалили сезон в АПЛ, так что явно бросили все силы на успех в Лиге Европы.

    Ставка: ТМ 1.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке норвежцы уверенно расправятся со «шпорами».

    Ставка: Фора «Будё-Глимта» -1.5 за 5.75

    Не пропустите

    Сбалансированный прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Матч Будё-Глимт — Тоттенхэм состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 1.5» с коэффициентом у букмекеров 5.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кристиан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Диалло — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бублик — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тьен — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Будё-Глимт — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 5.00, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. А давайте поставим на минимализм?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры