Будё-Глимт — Тоттенхэм: дерзкая ставка за 5.00 на Лигу Европы

8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы весьма преуспевают в Лиге Европы. Команда уже прыгнула выше головы, угодив в полуфинал второго по рангу турнира Старого Света.

При этом «Будё-Глимт» в своем чемпионате находится на 4 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота всего 2 раза в 4 матчах.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Норвежцы уступили «шпорам» (1:3).

До того команда уверенно расправилась с «КФУМ Осло» (3:0). Да и «Юнкерен» был обыгран более чем уверенно (5:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Будё-Глимт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Норвежцы нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда традиционно надежно обороняется.

Причем «Будё-Глимт» явно не собирается столь бесславно заканчивать свою еврокубковую сказку. Достойный бой лондонцам команда точно даст!

И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Норвежцы постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» проводят крайне противоречивый сезон. Команда провалила чемпионат, зато близка к проходу в финал Лиги Европы.

Причем «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на низкой 16 позиции. А вот забили игроки команды 63 мяча в 35 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. «Шпоры» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1).

А вот до того команда уверенно переиграла «Будё-Глимт» (3:1). Зато чуть раньше она была буквально смята «Ливерпулем» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Сон Хын Мин — травмирован.

Состояние команды: «Шпоры» на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда не раз и не два выдавала откровенно провальные матчи.

При этом «Тоттенхэм» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. Команда в своем чемпионате пропустила аж 57 мячей.

Одним из немногим светлых пятен в игре команды является Бреннан Джонсон. Форвард настрелял 11 мячей в чемпионате Англии и еще 4 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Шпоры» постараются повторно расправиться с норвежскими выскочками.

Статистика для ставок

Норвежцы до последнего поражения победили дважды кряду

«Шпоры» не проигрывали в 2 последних матчах

«Будё-Глимт» в первом поединке уступил лондонцам (1:3)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Норвежцы не особенно преуспевают в плане реализации, тогда как «шпоры» постараются сыграть максимально надежно в обороне.

«Шпоры» провалили сезон в АПЛ, так что явно бросили все силы на успех в Лиге Европы.

Ставка: ТМ 1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке норвежцы уверенно расправятся со «шпорами».

Ставка: Фора «Будё-Глимта» -1.5 за 5.75

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Сбалансированный прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.90.