4 мая, «Реале Арена», Сан-Себастьян —приметиз Бильбао в матче 34-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00 мск.

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место, имея 42 очка в активе. Клуб не побеждает уже третий тур подряд. В прошлом матче он проиграл 0:1 «Алавесу».

«Атлетик» сыграет после сокрушительного поражения в Лиге Европы от «Ман Юнайтед», которое ставит под угрозу участие в финале турнира. В Примере у «басков» все отлично. Команда имеет небольшой запас и в любом случае после этого тура останется в зоне Лиги чемпионов.

В рамках очных противостояний «Атлетик» имеет перевес. Гости победили в 3 из 4 последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают хозяев фаворитами поединка за 2.43. Ставка на победу гостей принимается с коэффициентом 3.30. На ничью можно поставить за 3.00.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет результативным. Свой прогноз со ставками они выложили здесь.

ИИ согласен с фаворитом, но ставит на низкую результативность. Его прогноз — победа «Реал Сосьедада» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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