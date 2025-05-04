1-й таймБолонья — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    4 мая, «Реале Арена», Сан-Себастьян — «Реал Сосьедад» примет «Атлетик» из Бильбао в матче 34-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Реал Сосьедад» занимает 11-е место, имея 42 очка в активе. Клуб не побеждает уже третий тур подряд. В прошлом матче он проиграл 0:1 «Алавесу».

    «Атлетик» сыграет после сокрушительного поражения в Лиге Европы от «Ман Юнайтед», которое ставит под угрозу участие в финале турнира. В Примере у «басков» все отлично. Команда имеет небольшой запас и в любом случае после этого тура останется в зоне Лиги чемпионов.

    В рамках очных противостояний «Атлетик» имеет перевес. Гости победили в 3 из 4 последних матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают хозяев фаворитами поединка за 2.43. Ставка на победу гостей принимается с коэффициентом 3.30. На ничью можно поставить за 3.00.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет результативным. Свой прогноз со ставками они выложили здесь.

    • ИИ согласен с фаворитом, но ставит на низкую результативность. Его прогноз — победа «Реал Сосьедада» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Старая Сеньора» добудет три очка
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Доги» покусают марсельцев
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Баскское дерби получится результативным
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АВС — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры