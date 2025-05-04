Реал Сосьедад — Атлетик: ставка на матч Ла Лиги (к. 2.63)

4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Реал Сосьедад» набрал 42 очка в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Доностьяррас» уступили скромному «Алавесу» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Вильярреал» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Мальорке» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Орри Оскарссон, Игорь Субельдиа — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реал Сосьедад» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» лишь на 2 очка отстают от зоны еврокубков.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски намерены удержаться в зоне Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» на 6 зачетных балла оторвался от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела крах. Баски были разбиты «Манчестер Юнайтед» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (1:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Охиан Санчет — травмирован.

Состояние команды: Баски вряд ли быстро оправятся от последней неудачи. Однако на баскское дерби настрой будет максимальным.

При этом «Атлетик» не особенно преуспевает в плане реализации. Баски настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. В лазарет угодил лучший бомбардир клуба из Бильбао Санчет.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Атлетик» надежно обороняется, но и в атаке способен прибавить.

Статистика для ставок

«Атлетик» обыграл «доностьяррас» в 2 последних очных поединках

«Реал Сосьедад» не побеждал в 3 последних матчах

«Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: Баскские дерби традиционно проходят весело, так что соперники наверняка будут активны в атаке.

«Атлетик» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «доностьяррас» слишком часто дает результативные сбои.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00