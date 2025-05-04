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    Баскское дерби получится результативным

    Реал Сосьедад — Атлетик: ставка на матч Ла Лиги (к. 2.63)

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    Мартин Субименди
    4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Реал Сосьедад» набрал 42 очка в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

    Реал Сосьедад — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Доностьяррас» уступили скромному «Алавесу» (0:1).

    До того команда не смогла переиграть «Вильярреал» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Мальорке» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Орри Оскарссон, Игорь Субельдиа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

    Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реал Сосьедад» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» лишь на 2 очка отстают от зоны еврокубков.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски намерены удержаться в зоне Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетик» на 6 зачетных балла оторвался от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела крах. Баски были разбиты «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (1:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Охиан Санчет — травмирован.

    Состояние команды: Баски вряд ли быстро оправятся от последней неудачи. Однако на баскское дерби настрой будет максимальным.

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    При этом «Атлетик» не особенно преуспевает в плане реализации. Баски настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. В лазарет угодил лучший бомбардир клуба из Бильбао Санчет.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Атлетик» надежно обороняется, но и в атаке способен прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» обыграл «доностьяррас» в 2 последних очных поединках

    • «Реал Сосьедад» не побеждал в 3 последних матчах

    • «Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: Баскские дерби традиционно проходят весело, так что соперники наверняка будут активны в атаке.

    «Атлетик» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «доностьяррас» слишком часто дает результативные сбои.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Сосьедад — Атлетик?

    Матч Реал Сосьедад — Атлетик состоится 04 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Сосьедад — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Сосьедад — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Реал Сосьедад — Атлетик: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 04.05.202522:00. Баскское дерби получится результативным
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