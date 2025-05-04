Реал Сосьедад — Атлетик: ставка на матч Ла Лиги (к. 2.63)

Реал Сосьедад
Атлетик
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Реал Сосьедад» набрал 42 очка в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.
Реал Сосьедад — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Доностьяррас» уступили скромному «Алавесу» (0:1).
До того команда не смогла переиграть «Вильярреал» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Мальорке» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Орри Оскарссон, Игорь Субельдиа — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реал Сосьедад» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» лишь на 2 очка отстают от зоны еврокубков.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски намерены удержаться в зоне Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» на 6 зачетных балла оторвался от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела крах. Баски были разбиты «Манчестер Юнайтед» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (1:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Охиан Санчет — травмирован.
Состояние команды: Баски вряд ли быстро оправятся от последней неудачи. Однако на баскское дерби настрой будет максимальным.
При этом «Атлетик» не особенно преуспевает в плане реализации. Баски настреляли 50 мячей в 33 матчах Примеры.
В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. В лазарет угодил лучший бомбардир клуба из Бильбао Санчет.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Атлетик» надежно обороняется, но и в атаке способен прибавить.
Статистика для ставок
- «Атлетик» обыграл «доностьяррас» в 2 последних очных поединках
- «Реал Сосьедад» не побеждал в 3 последних матчах
- «Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.02Вальядолид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Баскские дерби традиционно проходят весело, так что соперники наверняка будут активны в атаке.
«Атлетик» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «доностьяррас» слишком часто дает результативные сбои.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00