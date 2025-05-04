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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    «Пиза» вернулась в Серию А спустя 34 года

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло
    Завершился матч 37-го тура итальянской Серии В между «Бари» и «Пизой».

    Филиппо Индзаги
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    Филиппо Индзаги

    «Пиза», ведомая Филиппо Индзаги, уступила в гостях со счетом 1:0. Тем не менее, по итогам тура команда обеспечила себе выход в Серию А со второго места с 72 очками за два тура до конца чемпионата.

    Это стало известно после поражения прямого конкурента «Специи» от «Реджаны» (1:2).

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Пиза» вернулась в элитный итальянский дивизион спустя 34 года. Последний раз там команда играла в 1991 году. Компанию ей составил «Сассуоло», который уверенно лидирует в Серии В с 81 очком.

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