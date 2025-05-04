«Пиза» вернулась в Серию А спустя 34 года

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии В между «Бари» и «Пизой».

«Пиза», ведомая Филиппо Индзаги, уступила в гостях со счетом 1:0. Тем не менее, по итогам тура команда обеспечила себе выход в Серию А со второго места с 72 очками за два тура до конца чемпионата.

Это стало известно после поражения прямого конкурента «Специи» от «Реджаны» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

Таким образом, «Пиза» вернулась в элитный итальянский дивизион спустя 34 года. Последний раз там команда играла в 1991 году. Компанию ей составил «Сассуоло», который уверенно лидирует в Серии В с 81 очком.