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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    «Алавес» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» сыграет в гостях у «Алавеса». Поединок состоится 3 мая в 15:00 по мск.

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    «Алавес» сейчас в режиме самосохранения. Команда в двух очках от зоны вылета и ей необходимо побеждать, чтобы сохранить прописку на следующий сезон. В прошлом туре клуб на своем поле обыграл «Реал Сосьедад».

    «Атлетико» давно закончил борьбу за чемпионство, при этом команда Симеоне должна получить путевку в Лигу чемпионов. «Матрасники» имеют хороший запас очков, что позволяет им сейчас спокойно завершать сезон. Тем не менее они продолжают набирать. В прошлом туре столичный коллектив взял 3 пункта, разгромив 3:0 «Райо Вальекано».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru на стороне «матрасников». Их прогноз можно почитать здесь.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.60 на победу «Алавеса», 2.25 на победу «Атлетико», 3.05 на ничью.

    • По мнению ИИ, матч должен завершиться ничьей 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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