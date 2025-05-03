«Алавес» сейчас в режиме самосохранения. Команда в двух очках от зоны вылета и ей необходимо побеждать, чтобы сохранить прописку на следующий сезон. В прошлом туре клуб на своем поле обыграл «Реал Сосьедад».
«Атлетико» давно закончил борьбу за чемпионство, при этом команда Симеоне должна получить путевку в Лигу чемпионов. «Матрасники» имеют хороший запас очков, что позволяет им сейчас спокойно завершать сезон. Тем не менее они продолжают набирать. В прошлом туре столичный коллектив взял 3 пункта, разгромив 3:0 «Райо Вальекано».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru на стороне «матрасников». Их прогноз можно почитать здесь.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.60 на победу «Алавеса», 2.25 на победу «Атлетико», 3.05 на ничью.
- По мнению ИИ, матч должен завершиться ничьей 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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