Непомнящий: Я удовлетворен работой Лички в «Динамо»

Известный российский тренерподелился мнением по поводу работыв столичном

«У меня нет понимания, по каким критериям работодатели нанимают и увольняют тренеров. "Динамо" за последнее время стало третьим и могло бороться за золото. Не знаю, что делать команде. Наверняка в "Динамо" принимают решения думающие люди. Посмотрим, как они думают. Личка на ура работал с "Оренбургом" и многое поменял в "Динамо". Но проблема возникла там, где ее не ждали. Я удовлетворен работой Лички», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул «Динамо».

«Бело-голубые» выбыли из Кубка России, проиграв «Спартаку» (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

Календарь и таблица РПЛ

Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.