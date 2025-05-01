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    Непомнящий: Я удовлетворен работой Лички в «Динамо»

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу работы Марцела Лички в столичном «Динамо».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «У меня нет понимания, по каким критериям работодатели нанимают и увольняют тренеров. "Динамо" за последнее время стало третьим и могло бороться за золото. Не знаю, что делать команде. Наверняка в "Динамо" принимают решения думающие люди. Посмотрим, как они думают. Личка на ура работал с "Оренбургом" и многое поменял в "Динамо". Но проблема возникла там, где ее не ждали. Я удовлетворен работой Лички», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

    1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул «Динамо».

    «Бело-голубые» выбыли из Кубка России, проиграв «Спартаку» (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.

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