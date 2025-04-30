Каталонцы подходят к матчу после победы в Кубке Испании. Команда Ханси Флика обыграла мадридский «Реал», но отдала много сил. В полуфинал ЛЧ «Барселона» прошла благодаря победе над «Боруссией» Дортмунд. Хозяева выиграли с общим счетом 5:3.
«Интер» после противостояния с «Баварией» сильно сбавил и потерпел три поражения подряд. Коллектив Индзаги уступил «Роме», «Болонье» и «Милану», причем ни в одном случае «нерадзурри» не смогли забить. Что касается ЛЧ, то в 1/4 финала «Интер» обыграл «Баварию» с общим результатом 4:3.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе пророчат «Интеру» очень непростой матч в Барселоне. Для любителей риска — прогноз с более смелыми ставками за 5.00 и 7.60.
- «Барса» — фаворит матча по мнению букмекеров. Ставки принимаются с такими котировками: 1.69 на победу «Барселоны», 4.40 на ничью, 5.00 на победу «Интера».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
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