1-й таймБарселона — ИнтерОнлайн
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    Рафинья«Барселона» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
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    «Барселона» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Первый полуфинальный матч «Барселона»«Интер» состоится 30 апреля в 22:00 по мск.

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    Каталонцы подходят к матчу после победы в Кубке Испании. Команда Ханси Флика обыграла мадридский «Реал», но отдала много сил. В полуфинал ЛЧ «Барселона» прошла благодаря победе над «Боруссией» Дортмунд. Хозяева выиграли с общим счетом 5:3.

    «Интер» после противостояния с «Баварией» сильно сбавил и потерпел три поражения подряд. Коллектив Индзаги уступил «Роме», «Болонье» и «Милану», причем ни в одном случае «нерадзурри» не смогли забить. Что касается ЛЧ, то в 1/4 финала «Интер» обыграл «Баварию» с общим результатом 4:3.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе пророчат «Интеру» очень непростой матч в Барселоне. Для любителей риска — прогноз с более смелыми ставками за 5.00 и 7.60.

    • «Барса» — фаворит матча по мнению букмекеров. Ставки принимаются с такими котировками: 1.69 на победу «Барселоны», 4.40 на ничью, 5.00 на победу «Интера».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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