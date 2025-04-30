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    Каталонцы уничтожат «Интер»

    Барселона — Интер: дерзкая ставка (к. 5.00) на Лигу чемпионов 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Интер»
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    Дани Ольмо
    30 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 30 Апреля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы бьются за титулы на трех фронтах. В предыдущем раунде Лиги чемпионов они прошли дортмундскую «Боруссию» (4:0, 1:3).

    При этом «Барселона» в своем чемпионате находится на первой позиции. Да и пропускают каталонцы в среднем чуть реже гола за матч.

    Барселона — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Каталонцы в финале Кубка Испании в овертайме переиграли «Реал» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Мальорке» (0:4). А вот поединок с «Сельтой» завершился трудной викторией (4:3).

    Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Роберт Левандовский — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Каталонцы победили в 3 матчах кряду. А вот в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.

    Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются удачно. В пяти очных встречах «Барселона» победила 2 раза при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что каталонцы будут активно атаковать. Даже без Левандовского у команды Ханса-Дитера Флика есть кому забивать.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В четвертьфинале команда прошла «Баварию» (2:1, 2:2).

    Причем «Интер» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забила команда Симоне Индзаги 72 мяча в 34 матчах Серии A.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Змеи» минимально уступили «Роме».

    А вот до того команда была бита «Миланом» (0:3). А вот чуть раньше «змеи» уступили еще и «Болонье» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл одну победу. В них игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Маркус Тюрам — травмирован.

    Состояние команды: «Змеи» ныне находятся в эмоциональной яме. Команда проиграла в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Интер» не забивал в 3 своих последних поединках. А вот без побед миланцы остаются уже 4 матча подряд.

    Довольно яркий сезон проводит аргентинец Лаутаро Мартинес. На его счету всего 12 мячей в чемпионате Италии и 8 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом лишь отсиживаться в тылах «змеи» точно не планируют.

    Статистика для ставок

    • Каталонцы победили в 3 своих последних матчах

    • «Змеи» уступили в двух своих последних матчах

    • «Интер» не забивал в 3 последних поединках

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.50.

    Прогноз: Каталонцы выглядят сильнее соперника, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Команда Флика привычно преуспевает в плане реализации, и явно намерена соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.60

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    Базовый прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом для ставки 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Интер?

    Матч Барселона — Интер состоится 30 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Интер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Барселоны» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Интер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Барселоны» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 5.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Интер?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Интер?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.16.

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    Барселона — Интер: прогноз и ставка за 5.00, статистика, коэффициенты матча 30.04.202522:00. Каталонцы уничтожат «Интер»
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