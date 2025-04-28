Непомнящий: Чемпионство «Краснодара» будет справедливым результататом

Валерий Непомнящий Фото: globallookpress.com
«Я всегда талдычил, что Зенит — чемпион. Но если Краснодар продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».
После 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. На втором месте располагается «Зенит», набравший 54 очка и отстающий от лидера на четыре балла. Третью строчку занимает ЦСКА с 51 баллом.
Борьба за чемпионство остаётся открытой, а «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА продолжают претендовать на титул в напряжённой концовке сезона.