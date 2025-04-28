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    Непомнящий: Чемпионство «Краснодара» будет справедливым результататом

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Я всегда талдычил, что Зенит — чемпион. Но если Краснодар продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

    После 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. На втором месте располагается «Зенит», набравший 54 очка и отстающий от лидера на четыре балла. Третью строчку занимает ЦСКА с 51 баллом.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Борьба за чемпионство остаётся открытой, а «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА продолжают претендовать на титул в напряжённой концовке сезона.

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