Непомнящий: Чемпионство «Краснодара» будет справедливым результататом

Известный российский тренерпрокомментировал ситуацию в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Я всегда талдычил, что Зенит — чемпион. Но если Краснодар продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

После 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. На втором месте располагается «Зенит», набравший 54 очка и отстающий от лидера на четыре балла. Третью строчку занимает ЦСКА с 51 баллом.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Борьба за чемпионство остаётся открытой, а «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА продолжают претендовать на титул в напряжённой концовке сезона.