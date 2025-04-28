Энрике: «Арсенал» — одна из лучших команд Европы, но мы готовы творить историю

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Арсенал похож на нас — умеет атаковать и защищаться коллективно, обладает топ-игроками, но не зависит от них. Это одна из сильнейших команд Европы, но мы настроены творить историю», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Клуб из Парижа ни разу не побеждал в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии полуфинала.
В четвертьфинале парижане прошли «Астон Виллу» (4:3 по сумме матчей), тогда как «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» (5:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 29 апреля на «Эмирейтс».