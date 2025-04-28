Энрике: «Арсенал» — одна из лучших команд Европы, но мы готовы творить историю

Главный тренерпрокомментировал предстоящий полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского

«Арсенал похож на нас — умеет атаковать и защищаться коллективно, обладает топ-игроками, но не зависит от них. Это одна из сильнейших команд Европы, но мы настроены творить историю», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Клуб из Парижа ни разу не побеждал в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии полуфинала.

В четвертьфинале парижане прошли «Астон Виллу» (4:3 по сумме матчей), тогда как «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» (5:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 29 апреля на «Эмирейтс».