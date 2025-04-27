«Черноморец» вырвал победу у «Сокола», «Тюмень» была сильнее «Нефтехимика»

вырвал победу ув гостевом матче 30-го тура Первой лиги.

На 16-й минуте нападающйи хозяев Стефан Вукич реализовал пенальти, открыв счёт.

В самом конце матча на 90+3-й минуте Гедеон Гузина сравнял результат, вдохнув надежду в «Сокол».

И уже на 90+5-й Роман Акбашев замкнул передачу с фланга, вырвав победу для «Черноморца».

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Черноморец 1:2 Голы: 1:0 Vukic S. (пенальти) (17'), 1:1 Гедеон Гузина (90+3'), 1:2 Роман Акбашев (90+5') Сокол: Тимур Крайков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Антон Синяк (Ифеани Дэвид Ндука, 59'), Роман Юзепчук, Артем Молодцов, Павел Забелин, Дмитрий Сасин, Вадим Шпитальный (Илья Порохов, 71'), Дмитрий Бегун (Иван Чуриков, 46'), Vukic S. (Егор Карпицкий, 71') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Мастерной Владислав, Валерий Кичин (Арсен Адамов, 83'), Егор Иванов, Роман Акбашев, Даниил Гурченко (Павел Горелов, 46'), Гедеон Гузина, Мераби Уридия (Иван Енин, '), Milic S.

«Черноморец» (54 очка) укрепляет позиции в тройке лидеров, претендуя на выход в РПЛ. «Сокол» находится в нижней части таблицы.

В параллельном матче «Тюмень» одержала волевую победу над «Нефтехимиком».

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Данила Карпов, принеся команде три очка в борьбе за выживание.