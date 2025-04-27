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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Черноморец» вырвал победу у «Сокола», «Тюмень» была сильнее «Нефтехимика»

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    «Черноморец» вырвал победу у «Сокола» в гостевом матче 30-го тура Первой лиги.

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    Футбольный клуб «Черноморец»

    На 16-й минуте нападающйи хозяев Стефан Вукич реализовал пенальти, открыв счёт.

    В самом конце матча на 90+3-й минуте Гедеон Гузина сравнял результат, вдохнув надежду в «Сокол».

    И уже на 90+5-й Роман Акбашев замкнул передачу с фланга, вырвав победу для «Черноморца».

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Черноморец 1:2
    Голы: 1:0 Vukic S. (пенальти) (17'), 1:1 Гедеон Гузина (90+3'), 1:2 Роман Акбашев (90+5') Сокол: Тимур Крайков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Антон Синяк (Ифеани Дэвид Ндука, 59'), Роман Юзепчук, Артем Молодцов, Павел Забелин, Дмитрий Сасин, Вадим Шпитальный (Илья Порохов, 71'), Дмитрий Бегун (Иван Чуриков, 46'), Vukic S. (Егор Карпицкий, 71') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Мастерной Владислав, Валерий Кичин (Арсен Адамов, 83'), Егор Иванов, Роман Акбашев, Даниил Гурченко (Павел Горелов, 46'), Гедеон Гузина, Мераби Уридия (Иван Енин, '), Milic S.

    «Черноморец» (54 очка) укрепляет позиции в тройке лидеров, претендуя на выход в РПЛ. «Сокол» находится в нижней части таблицы.

    В параллельном матче «Тюмень» одержала волевую победу над «Нефтехимиком».

    Единственный гол на 90+4-й минуте забил Данила Карпов, принеся команде три очка в борьбе за выживание.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Данил Карпов (90+3') Тюмень: Dovgal A., Станислав Поройков (Александр Бем, 71'), Максим Храмцов, Никита Печенкин, Александр Сергеевич Безчаснюк (Денис Ткачук, 60'), Александр Коротков, Давид Шавлохов, Иван Пяткин, Владислав Шитов (Максим Петров, 71'), Александр Коротаев (Андрей Савинов, 83'), Gulko I. (Данил Карпов, 83') Нефтехимик: Александр Кахидзе (Эдуард Валиахметов, 46'), Богдан Зорин (Николай Толстопятов, 16'), Максим Ширяев, Марат Ситдиков, Алексей Никитин (Саид Алиев, 82'), Артём Голубев, Роман Денисов, Максим Лайкин (Budylin A., 77'), Кирилл Морозов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов (Даниил Родин, 77')

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