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    «Аталанта» — «Лечче»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Аталанта» примет «Лечче» в матче 34-го тура итальянской Серии А, который состоится 27 апреля в Бергамо на «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 21:45 мск.

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    «Аталанта» еще не закончила борьбу за Лигу чемпионов. Команде Гасперини все еще нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в топ-4. В последних матчах они этим и занимались. Бергамаски победили «Болонью» и выиграли у «Милана».

    «Лечче» продолжает опускаться вниз по таблице и теперь клуб находится над зоной вылета, всего в одном пункте. «Салентийцы» давно не побеждали. У них два поражения подряд. Есть все шансы получить очередной удар.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru совсем не верят, что «Лечче» что-то сможет предложить «Аталанте». В этом прогнозе они предложили ставку на хозяев.

    • Букмекеры также не верят в гостей. Котировки на победу составляют 1.28 и 10.0 соответственно. За 5.77 можно взять ставку на ничью.

    • Искусственный интеллект считает, что «Аталанта» одержит крупную победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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