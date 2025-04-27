приметв матче 34-го тура итальянской Серии А, который состоится 27 апреля в Бергамо на «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 21:45 мск.

«Аталанта» еще не закончила борьбу за Лигу чемпионов. Команде Гасперини все еще нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в топ-4. В последних матчах они этим и занимались. Бергамаски победили «Болонью» и выиграли у «Милана».

«Лечче» продолжает опускаться вниз по таблице и теперь клуб находится над зоной вылета, всего в одном пункте. «Салентийцы» давно не побеждали. У них два поражения подряд. Есть все шансы получить очередной удар.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru совсем не верят, что «Лечче» что-то сможет предложить «Аталанте». В этом прогнозе они предложили ставку на хозяев.

совсем не верят, что «Лечче» что-то сможет предложить «Аталанте». В этом прогнозе они предложили ставку на хозяев. Букмекеры также не верят в гостей. Котировки на победу составляют 1.28 и 10.0 соответственно. За 5.77 можно взять ставку на ничью.

Искусственный интеллект считает, что «Аталанта» одержит крупную победу со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

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