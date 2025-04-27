«Аталанта» еще не закончила борьбу за Лигу чемпионов. Команде Гасперини все еще нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в топ-4. В последних матчах они этим и занимались. Бергамаски победили «Болонью» и выиграли у «Милана».
«Лечче» продолжает опускаться вниз по таблице и теперь клуб находится над зоной вылета, всего в одном пункте. «Салентийцы» давно не побеждали. У них два поражения подряд. Есть все шансы получить очередной удар.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru совсем не верят, что «Лечче» что-то сможет предложить «Аталанте». В этом прогнозе они предложили ставку на хозяев.
- Букмекеры также не верят в гостей. Котировки на победу составляют 1.28 и 10.0 соответственно. За 5.77 можно взять ставку на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Аталанта» одержит крупную победу со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.
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