«Пари НН» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

«Пари НН» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

13:58 Главный арбитр матча — Павел Шадыханов из Москвы.

13:55 Нижегородцы не могут победить дома три матча подряд — поражения от «Краснодара» и «Оренбурга», а также ничья с московским «Динамо». «Ахмат», в свою очередь, не побеждал в гостях очень давно. Последний раз грозненцы брали три очка на выезде в октябре прошлого года с «Ростовом».

13:52 «Пари НН» и «Ахмат» находятся в зоне переходных игр, но и от прямого вылета не так далеко. Нет сомнений в том, что сегодня команды приложат сегодня все усилия, чтобы немного упростить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

Стартовые составы

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Весино

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Камилов, Бериша, Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе

«Пари НН»

«Пари НН» проваливает концовку сезона. Нижегородский клуб никак не может выбраться из зоны стыковых матчей, а от прямого вылета команду отделяет всего три очка. «Пари НН» имеет в свое активе 20 очков после 25-ти туров — 5 побед, 5 ничьих и 15 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 19:47.

Под руководством Виктора Гончаренко нижегородцы продолжают испытывать серьезные трудности: всего одно набранное очко в шести последних матчах РПЛ. Двумя турами ранее «Пари НН» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1), но развить успех не удалось — на прошлых выходных команда крупно уступила «Локомотиву» (0:3), пропустив три безответных мяча.

«Ахмат»

«Ахмату» также предстоит провести нервную концовку чемпионата. Команда из Грозного находится в зоне переходных игр, расположившись на 13-й строчке. В 25-ти матчах «Ахмат» одержал 4 победы, 11 раз сыграл вничью и 10 раз сыграл вничью, забив 23 гола и пропустив 39 мячей в свои ворота.

В предыдущем туре оборвалась впечатляющая восьмиматчевая беспроигрышная серия команды Сергея Ташуева. В выездной встрече против лидера чемпионата грозненцы уступили «Краснодару» (1:3), пропустив два решающих мяча в концовке встречи. До этого «Ахмат» в родных стенах взял верх над «Ростовом» (2:1)

Личные встречи

В матче первого круга «Пари НН» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

Всего в 9-ти очных встречах на счету «Ахмата» 5 побед, нижегородцы выиграли 4 раза.