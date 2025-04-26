КАМАЗ в концовке вырвал победу у «Родины» в матче Первой лиги

одолел(1:0) в матче 30-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол у челнинцев записал на свой счет Давид Караев на 90+4-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Родина 1:0 Голы: 1:0 Давид Караев (90+4'), 1:1 Moldozhunusov E. (пенальти) (79') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Артём Гюрджан, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Motorin D. N., Solodukhin A. Родина: Александр Корякин, Александр Максименко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Дмитрий Шадринцев, Barisic M., Руслан Фищенко, Артем Концевой, Аршак Корян, Gueye P.

После этого матча КАМАЗ располагается на 10-й позиции в таблице Первой лиги с 36-ю очками в активе. «Родина» — на 8-й строчке с 41-м баллом.