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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    КАМАЗ в концовке вырвал победу у «Родины» в матче Первой лиги

    КАМАЗ — «Родина»: счет матча 1:0, обзор гола

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    КАМАЗ одолел «Родину» (1:0) в матче 30-го тура российской Первой лиги.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол у челнинцев записал на свой счет Давид Караев на 90+4-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Родина 1:0
    Голы: 1:0 Давид Караев (90+4'), 1:1 Moldozhunusov E. (пенальти) (79') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Артём Гюрджан, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Motorin D. N., Solodukhin A. Родина: Александр Корякин, Александр Максименко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Дмитрий Шадринцев, Barisic M., Руслан Фищенко, Артем Концевой, Аршак Корян, Gueye P.

    После этого матча КАМАЗ располагается на 10-й позиции в таблице Первой лиги с 36-ю очками в активе. «Родина» — на 8-й строчке с 41-м баллом.

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