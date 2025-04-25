Точилин: Не думаю, что в матче «Динамо» — «Зенит» будет много забитых мячей

Бывший игрокрассказал, чего ждет от матча бело-голубых противв 26-м туре РПЛ.

«Шансы у "бело-голубых" хорошие взять очки. Понятно, что последние два матча питерцы провели очень качественно, обыграли "Краснодар". Но нельзя сказать, что они стабильно набирают очки. А "Динамо" для того, чтобы быть в медальной гонке, надо побеждать. В прошлом сезоне команде Марцела Лички это удавалось. Поэтому шансы не меньше, чем у "Зенита". Вопрос, с каким настроем ребята выйдут и как смогут решить проблемы в атаке в плане качества завершения.

Как правило, все играют с "Зенитом" вторым номером, потому что конкурировать с ним в открытый футбол тяжело. А если выйти вторым номером и питерцы будут большими силами позиционно атаковать, как раз будет достаточно пространства для быстрых футболистов "Динамо". А с этим как раз у москвичей все в порядке. Хотя есть проблемы с позиционной атакой. А в быстрых атаках "Динамо" является одной из лучших команд нашего чемпионата. Другой вопрос, чтобы эти моменты реализовывать. Но сейчас Гладышев стал забивать. Возможно, в этом матче он тоже забьет.

Часто бывает, когда встречаются две результативные команды, все решает один гол. Загадывать невозможно. Не думаю, что будет много забитых мячей. Хотя все может произойти, если футбол будет открытым», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» в гостях сразится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.