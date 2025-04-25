ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
    Все новости спорта

    Точилин: Не думаю, что в матче «Динамо» — «Зенит» будет много забитых мячей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит
    Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин рассказал, чего ждет от матча бело-голубых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

    Александр Точилин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Точилин

    «Шансы у "бело-голубых" хорошие взять очки. Понятно, что последние два матча питерцы провели очень качественно, обыграли "Краснодар". Но нельзя сказать, что они стабильно набирают очки. А "Динамо" для того, чтобы быть в медальной гонке, надо побеждать. В прошлом сезоне команде Марцела Лички это удавалось. Поэтому шансы не меньше, чем у "Зенита". Вопрос, с каким настроем ребята выйдут и как смогут решить проблемы в атаке в плане качества завершения.

    Как правило, все играют с "Зенитом" вторым номером, потому что конкурировать с ним в открытый футбол тяжело. А если выйти вторым номером и питерцы будут большими силами позиционно атаковать, как раз будет достаточно пространства для быстрых футболистов "Динамо". А с этим как раз у москвичей все в порядке. Хотя есть проблемы с позиционной атакой. А в быстрых атаках "Динамо" является одной из лучших команд нашего чемпионата. Другой вопрос, чтобы эти моменты реализовывать. Но сейчас Гладышев стал забивать. Возможно, в этом матче он тоже забьет.

    Часто бывает, когда встречаются две результативные команды, все решает один гол. Загадывать невозможно. Не думаю, что будет много забитых мячей. Хотя все может произойти, если футбол будет открытым», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» в гостях сразится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Медведев шокирует на старте «Мастерса» в Мадриде?
  • Медведев — Джере. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Медведев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры