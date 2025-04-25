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    «Динамо» Мч — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» будут открывать программу 26-го тура РПЛ. Матч состоится 25 апреля в 19:30 мск.

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    В прошлом туре «Динамо» проиграло «Оренбургу» 1:2, но это особо не повлияло на турнирное положение клуба. С 27 очками он занимает 10-е место.

    «Краснодару» после крупного фиаско от «Зенита» необходимо побеждать. В прошлом туре «быки» так и сделали. Они выиграли 3:1 у «Ахмата». Сейчас гостям удается держать лидерство с 2-очковым отрывом от «Зенита».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

    • Букмекеры: 4.80 на победу «Динамо», 3.70 на ничью, 1.75 на победу «Краснодара».

    • Искусственный интеллект ставит на минимальную победу «Краснодара» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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