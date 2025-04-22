Уилшир возглавил «Норвич»

Клуб английского Чемпионшипаобъявил об уходес поста главного тренера.

Временно на его должность назначен 33-летний Джек Уилшир, известный по выступлениям в составе лондонского «Арсенала» и сборной Англии. С ним команда проведет две последних игры первенства.

«Хотя мы назначили этого тренера, ориентируясь на долгосрочную перспективу и в соответствии с более широкой стратегией и направлением развития клуба, к сожалению, последние результаты и выступления привели нас к необходимости перемен.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Йоханнесу и его помощнику. Они оба фантастические люди, которые неустанно работали, чтобы помочь улучшить и продвинуть вперёд наш футбольный клуб. Мы все желаем им всего наилучшего на следующем этапе их карьеры», — цитирует спортивного директора Бена Кнаппера сайт «Норвича».

В настоящий момент «Норвич» располагается на 14-м месте в таблице Чемпионшипа и набрал 53 очка.