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    Уилшир возглавил «Норвич»

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Норвич
    Клуб английского Чемпионшипа «Норвич Сити» объявил об уходе Йоханнеса Торупа с поста главного тренера.

    Джек Уилшир
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    Джек Уилшир

    Временно на его должность назначен 33-летний Джек Уилшир, известный по выступлениям в составе лондонского «Арсенала» и сборной Англии. С ним команда проведет две последних игры первенства.

    «Хотя мы назначили этого тренера, ориентируясь на долгосрочную перспективу и в соответствии с более широкой стратегией и направлением развития клуба, к сожалению, последние результаты и выступления привели нас к необходимости перемен.

    Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Йоханнесу и его помощнику. Они оба фантастические люди, которые неустанно работали, чтобы помочь улучшить и продвинуть вперёд наш футбольный клуб. Мы все желаем им всего наилучшего на следующем этапе их карьеры», — цитирует спортивного директора Бена Кнаппера сайт «Норвича».

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    • В настоящий момент «Норвич» располагается на 14-м месте в таблице Чемпионшипа и набрал 53 очка.

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