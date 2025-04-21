Экс-защитник сборной России Таранов: Нельзя уверенно сказать, что «Краснодар» не отдаст своё

Бывший защитник сборной России Иван Таранов высказал сомнения в способностиудержать лидерство и выиграть чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«На Краснодар всегда будет дополнительное давление, потому что команда ни разу не становилась чемпионом России. Это самое большое давление. Нет стабильной и качественной игры на протяжении сезона с разными соперниками. Нельзя уверенно сказать, что Краснодар не отдаст своё», — приводит слова Таранова Чемпионат.

Краснодар впереди ожидает настоящие испытание на пути к чемпионскому титулу РПЛ. Предстоят матчи с такими командами как «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в Российской Премьер-лиге, набрав 55 очков после 25 туров. Ближайший преследователь — «Зенит», у которого 53 очка и одна игра в запасе.