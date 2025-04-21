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    Экс-защитник сборной России Таранов: Нельзя уверенно сказать, что «Краснодар» не отдаст своё

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    Бывший защитник сборной России Иван Таранов высказал сомнения в способности «Краснодара» удержать лидерство и выиграть чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

    Иван Таранов
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    Иван Таранов

    «На Краснодар всегда будет дополнительное давление, потому что команда ни разу не становилась чемпионом России. Это самое большое давление. Нет стабильной и качественной игры на протяжении сезона с разными соперниками. Нельзя уверенно сказать, что Краснодар не отдаст своё», — приводит слова Таранова Чемпионат.

    Краснодар впереди ожидает настоящие испытание на пути к чемпионскому титулу РПЛ. Предстоят матчи с такими командами как «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    На данный момент «Краснодар» занимает первое место в Российской Премьер-лиге, набрав 55 очков после 25 туров. Ближайший преследователь — «Зенит», у которого 53 очка и одна игра в запасе.

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