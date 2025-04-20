Рахимов: Несколько клубов проявляют интерес к Илье Рожкову

Главный тренер «Рубина»подтвердил серьезный интерес нескольких российских и зарубежных клубов к 20-летнему защитнику

«Я знаю, что есть интерес к Рожкову. С одной стороны, это очень хорошо, что есть такой интерес. С другой стороны, это говорит о том, что мы должны всегда думать о следующем шаге, о том, как нам создать внутреннюю конкуренцию, чтобы при потере игрока или двух мы не проваливались.

Для этого нужно определенное количество игроков, которые соответствуют определенному уровню. Естественно, нам приятно, что это наш воспитанник, к нему проявлют определенный интерес уже многие клубы», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч 25-го тура РПЛ против московского «Динамо» Рожков пропускает из-за перебора желтых карточек. Всего в этом сезоне защитник сыграл 22 матча и забил один мяч.