«Арсенал» разгромил «Ипсвич» в гостях

на выезде разгромилв 33-м туре Английской премьер-лиги со счетом 4:0.

Лондонцы быстро захватили инициативу: на 14-й минуте счет открыл Леандро Троссард, а до перерыва преимущество удвоил Габриэл Мартинелли на 29-й минуте.

Во второй половине матча гости продолжили доминировать и смогли еще дважды огорчить болельщиков «Ипсвича». Дублем отметился Троссард на 69-й минуте, а финальный счет на табло установил гол Итана Нванери на 88-й.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун — Арсенал Лондон 0:4 Голы: 0:1 Леандро Троссард (14'), 0:2 Габриэл Мартинелли (28'), 0:3 Леандро Троссард (69'), 0:4 Итан Нванери (88') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Аксель Туанзебе, Джейкоб Гривз, Лейф Дэвис, Бенджамин Джонсон, Сэми Морси (Конор Чаплин, 90'), Йенс-Люс Каюсте (Массимо Луонго, 81'), Хулио Энсисо (Джек Тейлор, 46'), Джек Кларк (Кэмерон Бургесс, 35'), Джордж Хирст (Лиам Дилап, 82'), Dara O'Shea Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака (Итан Нванери, 57'), Микель Мерино (Майлс Льюис-Скелли, 57'), Деклан Райс (Киран Тирни, 73'), Мартин Эдегор, Александр Зинченко, Габриэл Мартинелли (Рахим Стерлинг, 73'), Леандро Троссард (Натан Батлер-Ойедеджи, 84') Удаление: Лейф Дэвис (32')

«Арсенал» набирает 66 очков и сохраняет второе место, продолжая погоню за «Ливерпулем». «Ипсвич» остается на 18-й строчке и близок к вылету из АПЛ.