19 апреля, 30-й тур Лиги 1 Франции —примет. Поединок состоится на стадионе «Луи II» в 20:00 по мск.

В чемпионате Франции борьба за титул уже завершена, однако команды все еще ведут борьбу за еврокубковые места. «Монако» в данном случае пытается сохранить за собой 2-е место. После разгрома «Марселя» со счетом 3:0 «монегаски» имеют 53 очка и даже ничья позволит хозяевам остаться в топ-3.

«Страсбург» с 50 очками располагается на 6-й позиции. Клуб показывает неплохие результаты. В прошлом туре, правда, гостям не удалось сохранить серию побед, но при этом они продолжают идти без поражений благодаря ничье 2:2 с «Ниццей».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры дают 1.57 на победу «Монако», 4.59 — на ничью, 5.00 0 на победу «Страсбурга».

Искусственный интеллект считает, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча "Монако" — "Страсбург" смотрите на LiveCup.Run.

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