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    «Монако» — «Страсбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    19 апреля, 30-й тур Лиги 1 Франции — «Монако» примет «Страсбург». Поединок состоится на стадионе «Луи II» в 20:00 по мск.

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    В чемпионате Франции борьба за титул уже завершена, однако команды все еще ведут борьбу за еврокубковые места. «Монако» в данном случае пытается сохранить за собой 2-е место. После разгрома «Марселя» со счетом 3:0 «монегаски» имеют 53 очка и даже ничья позволит хозяевам остаться в топ-3.

    «Страсбург» с 50 очками располагается на 6-й позиции. Клуб показывает неплохие результаты. В прошлом туре, правда, гостям не удалось сохранить серию побед, но при этом они продолжают идти без поражений благодаря ничье 2:2 с «Ниццей».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры дают 1.57 на победу «Монако», 4.59 — на ничью, 5.00 0 на победу «Страсбурга».

    • Искусственный интеллект считает, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча "Монако" — "Страсбург" смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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