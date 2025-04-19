В чемпионате Франции борьба за титул уже завершена, однако команды все еще ведут борьбу за еврокубковые места. «Монако» в данном случае пытается сохранить за собой 2-е место. После разгрома «Марселя» со счетом 3:0 «монегаски» имеют 53 очка и даже ничья позволит хозяевам остаться в топ-3.
«Страсбург» с 50 очками располагается на 6-й позиции. Клуб показывает неплохие результаты. В прошлом туре, правда, гостям не удалось сохранить серию побед, но при этом они продолжают идти без поражений благодаря ничье 2:2 с «Ниццей».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 1.57 на победу «Монако», 4.59 — на ничью, 5.00 0 на победу «Страсбурга».
- Искусственный интеллект считает, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча "Монако" — "Страсбург" смотрите на LiveCup.Run.
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