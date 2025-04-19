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    Монегаски будут торопиться!

    Монако — Страсбур: прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Страсбур»
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    Александр Головин
    19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Страсбур». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Страсбур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Апреля 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 20:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски пытаются удержаться на нынешней позиции. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Монако» на один пункт опережает «Марсель». А вот забила команда 57 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

    Монако — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Монегаски уверенно переиграли «Марсель» (3:0).

    До того команда была бита «Брестом» (1:2). При этом чуть ранее она сумела расправиться с ершистой «Ниццей» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Монегаски в последних матчах несколько прибавили. Да и яркая победа над марсельцами явно окрыляет.

    Матчи с эльзасцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Монегаски имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    «Страсбур»

    Турнирное положение: Эльзасцы борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Страсбур» лишь на один балл отстает от четвертой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Эльзасцы подписали мировую с «Ниццей» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Реймсу» (1:0). Да и поединок с «Лионом» завершился уверенным успехом (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбур» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мамаду Сарр — травмирован. Диегу Морейра — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Эльзасцы в последних матчах заметно прибавили. К тому же команда не проигрывает уже больше 2 месяцев.

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    При этом «Страсбур» не преуспевает в плане реализации. Эльзасцы настреляли 48 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато Эмануэль Эмега наколотил 13 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Эльзасцы способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Эльзасцы не проигрывают уже более 2 месяцев

    • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

    • Монегаски одолели «Страсбур» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены сохранить за собой вторую строчку в таблице, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

    «Монако» окрылен последней яркой викторией, к тому же исторически успешно противостоит эльзасцам.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монако — Страсбур?

    Матч Монако — Страсбур состоится 19 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монако — Страсбур?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монако — Страсбур?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монако — Страсбур?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монако — Страсбур?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Монако — Страсбур: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 19.04.202520:00. Монегаски будут торопиться!
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