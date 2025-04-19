19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Страсбур». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Страсбур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски пытаются удержаться на нынешней позиции. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Монако» на один пункт опережает «Марсель». А вот забила команда 57 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Монегаски уверенно переиграли «Марсель» (3:0).

До того команда была бита «Брестом» (1:2). При этом чуть ранее она сумела расправиться с ершистой «Ниццей» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски в последних матчах несколько прибавили. Да и яркая победа над марсельцами явно окрыляет.

Матчи с эльзасцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Монако» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Монегаски имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эльзасцы борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбур» лишь на один балл отстает от четвертой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Эльзасцы подписали мировую с «Ниццей» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Реймсу» (1:0). Да и поединок с «Лионом» завершился уверенным успехом (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбур» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Мамаду Сарр — травмирован. Диегу Морейра — дисквалифицирован.

Состояние команды: Эльзасцы в последних матчах заметно прибавили. К тому же команда не проигрывает уже больше 2 месяцев.

При этом «Страсбур» не преуспевает в плане реализации. Эльзасцы настреляли 48 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато Эмануэль Эмега наколотил 13 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Эльзасцы способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Эльзасцы не проигрывают уже более 2 месяцев

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

Монегаски одолели «Страсбур» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены сохранить за собой вторую строчку в таблице, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

«Монако» окрылен последней яркой викторией, к тому же исторически успешно противостоит эльзасцам.

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.75