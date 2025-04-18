«МЮ» интересуется талантом «Саутгемптона»

Тайлер Диблинг (справа) Фото: globallookpress.com
Как сообщает ESPN, к числу желающих заполучить 19-летнего футболиста «Саутгемптона» добавился «Манчестер Юнайтед».
Ранее об интересе к нему заявили «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».
«Святые» хотят получить за своего таланта около 100 млн фунтов, но вылет из АПЛ может снизить требуемую сумму. «МЮ» готов включиться в гонку за хавбека, но только если клуб сможет отобраться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
В этом сезоне воспитанник «Саутгемптона» провел за свой клуб 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.