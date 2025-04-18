ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «МЮ» интересуется талантом «Саутгемптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Саутгемптон Челси Манчестер Сити Тоттенхэм Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг
    Полузащитник «Саутгемптона» Тайлер Диблинг будет этим летом одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке Европы.

    Тайлер Диблинг (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайлер Диблинг (справа)

    Как сообщает ESPN, к числу желающих заполучить 19-летнего футболиста «Саутгемптона» добавился «Манчестер Юнайтед».

    Ранее об интересе к нему заявили «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».

    «Святые» хотят получить за своего таланта около 100 млн фунтов, но вылет из АПЛ может снизить требуемую сумму. «МЮ» готов включиться в гонку за хавбека, но только если клуб сможет отобраться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне воспитанник «Саутгемптона» провел за свой клуб 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Монегаски будут торопиться!
  • «Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Завтра в 15:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры