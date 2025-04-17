Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля»продлил соглашение с красными. Об этом сообщает сайт мерсисайдского клуба.

Договор с 33-летним голландцем рассчитано на два года.

«Я очень счастлив, очень горд. Очевидно, что в моей голове сейчас столько эмоций, когда я говорю об этом. Это просто невероятно. Путь, который я проделал в своей карьере, и возможность продлить ее еще на два года в этом клубе — это потрясающе, и я так счастлив», — сказал ван Дейк в интервью пресс-службе клуба.

Ван Дейк выступает за мерсисайдский клуб с января 2018 года. В нынешнем сезоне голландец сыграл 44 матча, забил 4 мяча и сделал один ассист.