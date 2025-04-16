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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Семак: В приоритете у «Зенита» РПЛ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед кубковой игрой с «Ростовом» высказался о приоритетах питерской команды в текущем сезоне.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мне кажется, любая команда, которая борется за возможность выиграть чемпионат России, всегда будет ставить в приоритет чемпионат России. Для команд, у которых нет возможности победить, Кубок — это приоритет. "Ростов" — не исключение. Это команда, которой сложно будет существенно изменить положение в таблице чемпионата, а в Кубке есть возможность побороться.

    Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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    • Матч между этими «Зенитом» и «Ростовом» начался в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В 1-м матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

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