Семак: В приоритете у «Зенита» РПЛ

Главный тренерперед кубковой игрой свысказался о приоритетах питерской команды в текущем сезоне.

«Мне кажется, любая команда, которая борется за возможность выиграть чемпионат России, всегда будет ставить в приоритет чемпионат России. Для команд, у которых нет возможности победить, Кубок — это приоритет. "Ростов" — не исключение. Это команда, которой сложно будет существенно изменить положение в таблице чемпионата, а в Кубке есть возможность побороться.

Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Матч между этими «Зенитом» и «Ростовом» начался в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0.