Флик: Выход в полуфинал — это фантастика

Главный тренерпрокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что «сине-гранатовые» по сумме 2-х встреч прошла дортмундскую «Боруссию» (4:0 и 1:3).

«Соперник был очень хорош, атмосфера на стадионе была потрясающей. Нелегко проводить такие матчи, но нам удалось пройти дальше. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире.

Выход в полуфинал — это фантастика. Это не был наш лучший матч, но мы достигли цели. Это была очень сложная игра с великой командой», — приводит слова Флика Jijantes FC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против победителя противостояния «Интер» — «Бавария».