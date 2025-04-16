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    Флик: Выход в полуфинал — это фантастика

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    Напомним, что «сине-гранатовые» по сумме 2-х встреч прошла дортмундскую «Боруссию» (4:0 и 1:3).

    «Соперник был очень хорош, атмосфера на стадионе была потрясающей. Нелегко проводить такие матчи, но нам удалось пройти дальше. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире.

    Выход в полуфинал — это фантастика. Это не был наш лучший матч, но мы достигли цели. Это была очень сложная игра с великой командой», — приводит слова Флика Jijantes FC.

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