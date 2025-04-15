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    «Боруссия» Д — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов «Боруссия» Д — «Барселона»

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    «Барселона»
    Дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Боруссия Д — Барселона :
    Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту, Феликс Нмеча, Паскаль Грос, Карим Адейеми, Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Daniel Svensson Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Гави, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Ламин Ямал

    До матча

    21:56 Команды готовы к выходу из подтрибунного помещения. Совсем скоро на «Сигнал Идуна Парк» прозвучит гимн Лиги Чемпионов!

    21:50 Главным арбитром сегодняшнего матча назначен Маурицио Мариани из Италии.

    Стартовые составы

    «Боруссия» Д: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Байер, Адейеми, Гирасси

    «Барселона»: Щенсный, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, де Йонг, Гави, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовский

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    «Боруссия» Д

    С большой долей вероятности дортмундская «Боруссия» проведет свой заключительный матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первой игре четвертьфинала команда Нико Ковача крупно уступила «Барселоне» — 0:4. Теперь «шмели» постараются порадовать своих болельщиков достойной игрой на родном стадионе.

    На групповом этапе «Боруссия» была близка к выходу в топ-8, но осталась лишь 10-й и попала в стыки. В 1/16 финала дортмундцы без лишних нервов разобрались со «Спортингом» — 3:0 на выезде, а дома просто довели дело до логичного завершения (0:0). В 1/8 финала все было сложнее: «Лилль» навязал борьбу, но «шмели» все же прошли дальше — благодаря волевой победе 2:1 во Франции.

    В Бундеслиге «Боруссия» пока идет на восьмой строчке, но продолжает бороться за путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В последнем туре подопечные Нико Ковача выдали зрелищный матч в Мюнхене, сыграв 2:2 с «Баварией».

    «Барселона»

    Впервые с 2019 года «Барселона» стоит на пороге полуфинала Лиги чемпионов. После уверенной домашней победы над «Боруссией» (4:0) «сине-гранатовые» едут в Дортмунд с солидным заделом и приподнятым настроением.

    Каталонцы финишировали вторыми на общем этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед лишь «Ливерпуль». Этот результат позволил «сине-гранатовым» избежать стыков и выйти сразу в 1/8 финала, где подопечные Ханси Флика без особых проблем разобрались с «Бенфикой», выиграв оба матча — 1:0 Лиссабоне и 3:1 дома.

    «Барселона» продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге и остается главным претендентом на титул. После 31 тура каталонцы занимают первое место, опережая «Реал» на 4 очка. В последнем туре «Барселона» минимально обыграла в гостях «Леганес» благодаря автоголу соперника — 1:0.

    Личные встречи

    Неделю назад «Барселона» на своем поле разгромила дортмундцев со счетом 4:0.

    Всего в 6-ти очных матчах на счету «сине-гранатовых» 4 победы и еще 2 встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона» с коэффициентом 1.80.

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