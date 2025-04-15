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    «Боруссия» победила «Барселону», но вылетела из Лиги чемпионов

    «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» дома победила «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:1.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    Хет-триком в составе победителей отличился Серу Гирасси на 11-й, 49-й м 76-й минутах матча.

    Дортмундцы забили и в четвертый раз, но в свои ворота — Рами Бенсебаини стал автором автогола на 54-й минуте встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Боруссия Д — Барселона 3:1
    Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (11'), 2:0 Серу Гирасси (49'), 2:1 Рами Бенсебаини (автогол) (54'), 3:1 Серу Гирасси (76') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту (Юлиан Брандт, 77'), Феликс Нмеча (Джованни Рейна, 64'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 77'), Максимилиан Байер (Жюльен Дюранвиль, 65'), Серу Гирасси, Daniel Svensson Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Эрик Гарсия, 70'), Гави (Педри, 59'), Френки де Йонг, Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо, 86'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Ферран Торрес, 70') Предупреждения: Френки де Йонг (35'), Феликс Нмеча (56')

    В первом матче «Барселона» выиграла дортмундцев со счетом 4:0, что позволило по сумме двух матчей выйти победителем в противостоянии — 5:3 в пользу каталонцев по сумме двух встреч.

    Каталонцы в полуфинале сыграют с победителем пары «Интер»«Бавария».

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