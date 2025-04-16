Анчелотти: На «Бернабеу» есть своя магия

Наставник «Реала»высказался по поводу ответного матча против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас есть все, чтобы переломить ход этого противостояния. Есть целеустремленность, опыт и поддержка болельщиков. Теперь пришло время показать все, на что мы способны.

На "Бернабеу" есть своя магия. Все знают, что там особая атмосфера. Завтра нам нужно понемногу всего: качество, полная самоотдача. Ничто из этого не должно пойти не так», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

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«Реал» на своем поле примет «Арсенал» в среду, 16 апреля. Начало — в 22:00 мск.